Российские самолеты вошли в зону опознавания ПВО Южной Кореи

Два российских самолета, предположительно Ил-38, вошли в опознавательную зону систем противовоздушной обороны Южной Кореи, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на данные южнокорейских военных.

Самолеты вошли в зону опознавания ПВО над Японским морем в 330 км от Сеула без предварительного предупреждения, указано в сообщении. Они провели в зоне 30 минут, после чего покинули ее.

Южнокорейские Военно-воздушные силы ответили «предупреждениями и маневрами», сообщает агентство. По данным военных, российские самолеты не вторгались в территориальное воздушное пространство Южной Кореи.