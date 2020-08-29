НАТО отрицает связь учений в Прибалтике с ситуацией в Белоруссии

Учения Североатлантического альянса в Прибалтике не связан с происходящим в Белоруссии, заявила представитель НАТО Оана Лунгеску агентству РИА «Новости».

По словам Лунгеску, учения альянса в данном регионе были запланированы заранее, до начала кризиса в Белоруссии, и носят оборонительный характер. При этом представитель НАТО подчеркнула, что альянс демонстрирует прозрачность в вопросах учений и тренировок.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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