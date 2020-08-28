Российские Су-27 второй раз за день сопровождали самолет США над Черным морем

Два российских истребителя Су-27 сопроводили над Черным морем стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Национальный центр управления обороной РФ.

В этот же день, 28 августа, один Су-27 уже поднимался для «перехвата» американского самолета-разведчика над Черным морем.

«Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировали его как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после приближения российских истребителей самолет США развернулся в сторону от границы РФ.

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