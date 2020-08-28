Российский истребитель поднимался на перехват самолета США над Черным морем

Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата американского самолета-разведчика над Черным морем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Российские военные обнаружили приближающийся к государственной границе воздушный объект 28 августа. Навстречу цели был отправлен истребитель Су-27, который идентифицировал объект как самолет-разведчик RC-135 ВВС США.

Держась на безопасном расстоянии, истребитель выждал, пока иностранный самолет не развернулся от направления к границе, после чего благополучно приземлился на аэродром.

Отмечается, что американский пилот весь полет оставался над нейтральными водами и не заходил в российское воздушное пространство.

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