Появилось видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки

Министерство обороны России показало кадры с борта атомного подводного крейсера «Омск», поучаствовавшего в учениях «Океанский щит» недалеко от берегов Аляски.

Сначала видно, как подлодка рассекает воду. Также на кадрах были засняты члены экипажа. Один из них дает распоряжение: «Срочно погружаем». Также, судя по их переговорам, условная цель находится от подлодки на расстоянии 329 км. После обратного отсчета производится залп. Запись сопровождается музыкой в стиле «Пиратов Карибского моря».

Ранее американские военные заявляли, что обнаружили у берегов Аляски всплывшую подводную лодку, которая принадлежит России. Источник в Тихоокеанском флоте сообщил РИА «Новости», что всплывшая субмарина — это участвующий в учениях атомный подводный крейсер «Омск».

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