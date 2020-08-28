Вооруженные силы США оставляют за собой право свободно действовать в Южно-Китайском море. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает ТАСС.

По его словам, США всегда оставляют за собой право на свободу судоходства.

«Мы не отступим от этого. Очень жаль, что Китай решил дальше преследовать свою напористость и агрессию в этих обстоятельствах», — сказал он.

Военно-морские силы КНР с 24 по 29 августа проводят учения в Южно-Китайском море. Ранее в этой же акватории свои маневры проводили США, что указывает на повышение напряженности в регионе.

Как ранее писала «Газета.Ru», Китай и ряд стран региона, включая Японию, Вьетнам и Филиппины, уже давно спорят по поводу морских границ и зон ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

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