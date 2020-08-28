Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские солдаты не пересекали границу Белоруссии, пишет госагентство «БелТА».

«Мы создали резервы с ним (с президентом России). Ни один солдат из России не пересек нашу границу», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что Минск пока справляется самостоятельно.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что сформировал резерв сотрудников правоохранительных органов, который поможет Белоруссии в случае необходимости.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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