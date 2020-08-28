Лукашенко готов задействовать совместные с Россией ВС при необходимости

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что если на западной границе Союзного государства «дернутся», Минск и Москва задействуют совместную группировку вооруженных сил. Об этом сообщает госагентство «БелТА».

По словам Лукашенко, он договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании совместной группировки вооруженных сил, «если там дернутся за пределами».

У Минска и Москвы «даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства», отметил белорусский президент.

Он также подчеркнул, что, предпринимая соответствующие действия, Москва спасает не столько Белоруссию, поскольку угроза есть и в отношении самой России.

Ранее Путин по просьбе Лукашенко сформировал резерв силовиков, которые будут привлечены к стабилизации обстановки в Белоруссии, если ситуация выйдет из-под контроля.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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