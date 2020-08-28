Песков рассказал о резерве силовиков для помощи Лукашенко

Пресс-секретарь президента России рассказал о резерве сотрудников правоохранительных органов для помощи белорусскому президенту Александру Лукашенко, передает корреспондент «Газеты.ru».

Ранее глава государства Владимир Путин по просьбе Лукашенко сформировал резерв силовиков, которые будут привлечены к стабилизации обстановки в Белоруссии, если ситуация выйдет из-под контроля.

Данный резерв состоит из частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятствовать экстремистским действиям в республике во исполнении обязательств, прописанных для России в договорах о коллективной безопасности и Союзном государстве, сказал представитель Кремля.

На вопрос о том, Росгвардия это или нет и насколько они вооружены, Песков ответил, что не может об этом сообщить, добавив, что их «достаточно, разумное количество».

При этом, напомнил Песков, Путин исходит из того, что этот резерв никак не будет использован.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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