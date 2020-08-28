Белоруссия начала комплексные тактические учения на гродненском направлении
Министерство обороны Белоруссии заявило, что на гродненском направлении стартовало комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
По данным пресс-службы, в состав сводной группировки включены механизированные, танковые, артиллерийские, парашютно-десантные и инженерные подразделения, а также расчеты беспилотных авиационных комплексов и радиоэлектронной борьбы.
Ранее министр обороны Виктор Хренин заявил о вмешательстве извне во внутренние дела республики, в связи с чем инициировал проведение комплексных тактических учений с войсками западного оперативного командования на гродненском направлении. Позже Минобороны сообщило, что в стране проводится комплексная проверка боеготовности вооруженных сил, предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боеготовности с призывом военнослужащих из запаса.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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