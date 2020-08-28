Израиль два раза за ночь атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) два раза за ночь, 28 августа, атаковала военные позиции радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщается на странице ЦАХАЛ в Twitter.
Первый раз ЦАХАЛ атаковал подземную инфраструктуру и военный пост ХАМАС в ответ на запуск воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой.
Второй раз удары были нанесены по военным объектам ХАМАС в ответ на ракетный обстрел израильской территории со стороны палестинских радикалов.
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