Израиль два раза за ночь атаковал позиции ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) два раза за ночь, 28 августа, атаковала военные позиции радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщается на странице ЦАХАЛ в Twitter.

Первый раз ЦАХАЛ атаковал подземную инфраструктуру и военный пост ХАМАС в ответ на запуск воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой.

Второй раз удары были нанесены по военным объектам ХАМАС в ответ на ракетный обстрел израильской территории со стороны палестинских радикалов.

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