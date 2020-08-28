Трамп пообещал не втягивать США в «бессмысленные и дорогостоящие» войны

Президент США Дональд Трамп на общенациональном съезде Республиканской партии заверил, что не станет втягивать страну в «бессмысленные и дорогостоящие» войны, передает ТАСС.

По его словам, он и его администрация будут держать США подальше «от бессмысленных и дорогостоящих войн за рубежом».

Глава Белого дома отметил, что в отличие от предыдущих администраций, он уберег Соединенные Штаты Америки «от новых войн», и американские войска «возвращаются домой».