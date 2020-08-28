В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю

Газета Вооруженных сил России «Красная звезда» сообщает, что 38 иностранных самолетов-разведчиков вели воздушную разведку у границ страны в течение недели.

Также стало известно, что к российской границе приближались четыре беспилотника.

Отмечается, что воздушные суда других государств сопровождались российскими РЛС. Кроме того, российские истребители из состава дежурных сил ПВО шесть раз поднимались в воздух для пресечения разведактивности у границ России. Нарушений воздушного пространства страны допущено не было.

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