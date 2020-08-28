Источник объяснил появление российской субмарины вблизи Аляски
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Всплывшая у берегов Аляски российская субмарина – это атомный подводный крейсер (АПККР) «Омск», который участвует в учениях, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Тихоокеанском флоте.
Как отметил источник, на борту подлодки никакой внештатной ситуации не наблюдается.
В четверг, 27 августа, Тихоокеанский флот сообщал, что во время учений «Океанский щит-2020» субмарина «Омск» и ракетный крейсер «Варяг» выполнили в Беринговом море совместную ракетную стрельбу по морской цели.
Ранее Северное командование Вооруженных сил США распространило информацию о том, что у берегов Аляски всплыла российская подводная лодка.
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