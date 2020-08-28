Пентагон призвал вернуться к механизму предотвращения конфликтов в Сирии

В Пентагоне ожидают, что российские военные вернутся к соблюдению механизмов предотвращения конфликтов в Сирии во избежание новых инцидентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой заявление Минобороны США Джонатана Хоффмана.

Он отметил, что американская сторона предупредила «русских, что их поведение опасно и неприемлемо».

«Мы ожидаем возвращения к обычному и профессиональному (механизму) предотвращения конфликтов в Сирии и оставляем за собой право энергично защищать наши войска всякий раз, когда их безопасность будет поставлена под угрозу», — указывается в заявлении.

По словам Хоффмана, во вторник, 25 августа, российские военнослужащие якобы нарушили соглашение о предотвращении конфликтов в САР и нанесли травмы американским военным своим «намеренно провокационным и агрессивным поведением».

Ранее сообщалось, что в Сирии случилось столкновение патрулей России и США, в ходе которого пострадали несколько американских военнослужащих. Утром 25 августа в районе населенного пункта Дерик российская техника врезалась в бронеавтомобиль американских военных.

В Вашингтоне, комментируя инцидент, назвали небезопасными и непрофессиональными действия российских служащих.

В Минобороны России заявили, что США предприняли попытку блокировки российского патруля, нарушив существующие договоренности. При этом подчеркивалось, что о прохождении российской колонны ранее было доложено международной коалиции.

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