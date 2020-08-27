США заявили об угрозе безопасности в Южно-Китайском море из-за запуска ракет КНР

Пентагон считает, что запуск Китаем ракет на учениях в Южно-Китайском море приведет к дестабилизации ситуации в регионе, сообщает ТАСС.

«Действия КНР, включая запуск ракет, еще более дестабилизируют ситуацию в Южно-Китайском море», — говорится в заявлении американских военных.

Военные учения КНР проходят с 23 по 29 августа в районе Парасельских островов.

Как отмечает агентство, Китай испытывает новые ракеты, способные поражать как наземные, так и морские цели, например авианосцы.

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