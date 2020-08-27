Раскрыты подробности столкновения патрулей США и России в Сирии
Руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии полковник Алексей Посунько раскрыл подробности инцидента с американским патрулем, передает РИА «Новости».
По его словам, 25 августа пять бронированных машин с российскими служащими осуществляли плановое патрулирование территорий. Вертолеты вели авиационное прикрытие.
Посунько подчеркнул, что маршрут и состав патруля был согласован с США.
Тем не менее после вхождения в зону контроля международной антитеррористической коалиции колонну стали преследовать два американских бронеавтомобиля MRAP.
Кроме того, далее дорогу российским военным заблокировали еще две машины США.
Ранее появилась информация, что в Сирии произошло столкновение патрулей России и США, в ходе которого пострадали несколько американских военнослужащих.
Утром 25 августа в районе населенного пункта Дерик российская техника врезалась в бронеавтомобиль американских военных.
В Вашингтоне, комментируя инцидент, назвали небезопасными и непрофессиональными действия российских служащих.
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