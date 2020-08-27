Почти 100 российских военнослужащих вылечились от коронавируса за сутки

Более 10,6 тыс. военнослужащих вылечились от коронавируса в РФ, в том числе 91 за последние сутки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровел 91 военнослужащий. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 10 608 человек», — заявили в министерстве.

По последним данным, в России в настоящее время лечение от COVID-19 проходят 637 военнослужащих и 226 курсантов военных вузов.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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