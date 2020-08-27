На севере России прошли межвидовые учения по обороне объекта в Арктике
На севере Красноярского края прошли межвидовые учения войск по обороне крупного промышленного объекта в Арктике. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны, поступившем в «Газету.Ru».
По данным военного ведомства, в учении приняли участие Воздушно-десантные войска (ВДВ), войска Воздушно-космических сил (ВКС), а также части Западного (ЗВО) и Центрального (ЦВО) военных округов.
«Перед группировкой была поставлена задача по обороне важного промышленного объекта на Таймыре с практическим проведением стрельб реактивной и ствольной артиллерией, танков, вертолётов армейской авиации и выполнением боевых упражнений из стрелкового оружия», — говорится в сообщении.
Всего в учении приняли участие более 70 человек и более 100 единиц военной техники, добавили в Минобороны.
Отмечается, что за учениями наблюдал заместитель Министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.
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