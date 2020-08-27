Американцы раскритиковали власти из-за инцидента с военными в Сирии

Американские читатели издания Washington Post раскритиковали власти США из-за инцидента с российскими военными в Сирии.

Пользователи заявили, что американский военный контингент не имеет права находиться в Сирии, в отличие от служащих России, которых пригласило правительство САР.

Они также выразили мнение, что президент США Дональд Трамп не является компетентным политиком, поскольку оставил свои войска в уязвимом положении.

Ранее появилась информация, что в Сирии произошло столкновение патрулей России и США, в ходе которого пострадали несколько американских военнослужащих.

Утром 25 августа в районе населенного пункта Дерик российская техника врезалась в бронеавтомобиль американских военных.

В Вашингтоне, комментируя инцидент, назвали небезопасными и непрофессиональными действия российских служащих.

В Минобороны России заявили, что США предприняли попытку блокировки российского патруля, нарушив существующие договоренности. При этом подчеркивалось, что о прохождении российской колонны ранее было доложено международной коалиции.

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