Баку заявил об уничтожении тактического беспилотника ВС Армении

Минобороны Азербайджана заявило о нейтрализации тактического беспилотного летательного аппарата (БПЛА) армянских вооруженных сил на линии соприкосновения в Карабахе. Об этом сообщается на сайте азербайджанского военного ведомства.

Отмечается, что аппарат пытался «осуществить разведывательный полет над позициями подразделений азербайджанской армии в направлении Физулинского района» в четверг, 27 августа, в 9.45 (8.45 мск).

Ведомство утверждает, что армянский БПЛА был сбит ПВО Азербайджана.

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