Глава Пентагона заявил, что США должны противостоять РФ и КНР во всем мире

Соединенные Штаты должны обладать возможностью противостоять России и Китаю во всех уголках мира. Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, передает РИА «Новости».

Глава Пенагона отметил, что Индо-Тихоокеанское командование американских вооруженных сил пребывает в эпицентре соперничества держав.

«Китай и Россия присутствуют во всех частях мира, и нам нужно справляться с ними и в рамках Центрального командования ВС США и в Арктике, в рамках Индо-Тихоокеанского командования или в Европе», — подчеркнул Эспер в ходе выступления в Азиатско-Тихоокеанском центре изучения вопросов безопасности Дэниела Иноуэ.

Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил, что Вашингтон намерен переговорить с рядом азиатских стран относительно повышения мер защиты союзников на фоне роста угрозы со стороны КНР.

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