В Минобороны России прокомментировали столкновение патрулей РФ и США в Сирии
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Министерство обороны России прокомментировало столкновение российских и американских патрулей в Сирии, в ходе которых пострадали военные. Об этом сообщает РИА «Новости».
В ведомстве заявили, что США предприняли попытку блокировки патруля России, нарушив существующие договоренности.
Соответствующее заявление сделал начальника Генштаба ВС России Валерий Герасимов в телефонном разговоре с начальников штабов ВС США Марком Милли сразу после инцидента.
Герасимов подчеркнул, что о прохождении российской колонны ранее было доложено международной коалиции.
Американская сторона, добавили в ведомстве, получила исчерпывающие пояснения по ЧП со стороны министерства.
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