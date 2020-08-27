В Минобороны России прокомментировали столкновение патрулей РФ и США в Сирии

Министерство обороны России прокомментировало столкновение российских и американских патрулей в Сирии, в ходе которых пострадали военные. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что США предприняли попытку блокировки патруля России, нарушив существующие договоренности.

Соответствующее заявление сделал начальника Генштаба ВС России Валерий Герасимов в телефонном разговоре с начальников штабов ВС США Марком Милли сразу после инцидента.

Герасимов подчеркнул, что о прохождении российской колонны ранее было доложено международной коалиции.

Американская сторона, добавили в ведомстве, получила исчерпывающие пояснения по ЧП со стороны министерства.

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