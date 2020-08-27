В Москве назвали невыполнимым режим прекращения огня в Сирии

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что говорить о национальном режиме прекращения огня в Сирии нельзя из-за действий террористических группировок, пишут «Известия».

По словам Лаврентьева, сейчас в Сирии зафиксирована определенная стабилизация ситуации в плане соблюдения режима прекращения огня.

Провокации остаются, но их стало гораздо меньше, сказал он. При этом, по его данным, на территории САР наблюдается активизация спящих ячеек группировок ИГ (организация запрещена в России) и ДАИШ (террористические организации, запрещены в России), в связи с чем говорить о режиме прекращения огня не приходится.

Лаврентьев также рассказал, что Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами по Сирии, но Вашингтон не принимает участия в дискуссиях.

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