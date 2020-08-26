The Drive прокомментировал рассекреченный фильм о взрыве «Царь-бомбы»

Американское издание The Drive посвятило статью рассекреченному документальному фильму об испытаниях 50-мегатонной атомной бомбы в СССР.

В материале отмечается, что «Царь-бомба» была сброшена над Новой Землей в Северном Ледовитом океане 30 октября 1961 года.

The Drive называет советскую бомбу «чудовищным оружием» и «самым мощным ядерным устройством в мире».

Издание также пишет, что «Царь-бомба» была детищем генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева и была испытана в самый «холодный» период отношений между СССР и США.

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