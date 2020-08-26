Начальники штабов ВС РФ и США провели телефонный разговор
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Начальник генерального штаба ВС России Валерий Герасимов и председатель объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провели телефонный разговор, сообщил Пентагон.
«В соответствии с принятой ранее практикой, оба решили сохранить детали разговора в тайне», — говорится в сообщении.
Ранее СМИ писали об инциденте в Сирии между российскими и американскими военными, из-за чего несколько граждан США пострадали.
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