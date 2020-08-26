Охранников Зеленского обвинили в избиении беженки из Донбасса

Группа украинских активистов заявила, что личная охрана президента Украины Владимира Зеленского нанесла побои беженке из Донбасса в ходе рабочего визита главы государства в Днепр. Об этом в своем Facebook сообщил один из правозащитников, бывший народный депутат Андрей Денисенко.

По его словам, девушка намеревалась пообщаться с украинским лидером, но охранники жестко оттолкнули ее и нанесли ей удары. В результате активистку доставили в больницу. В заключении днепропетровских врачей, фото которого правозащитник прикрепил к своей публикации, указано, что у женщины выявлен перелом ребра.

Денисенко также выразил мнение, что силовики совершили нападение на девушку, чтобы у нее не было возможности «задать неудобные вопросы» Зеленскому.