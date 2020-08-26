Reuters: военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии

В Сирии американские военные пострадали при столкновении с российским патрулем, сообщает Reuters со ссылкой на свой источник.

По информации агентства, несколько служащих получили незначительные повреждения.

Источник уточнил, что перестрелки между американской и российской сторонами не было. Инцидент произошел по неосторожности.

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