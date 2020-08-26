Военные РФ обыграли солдат США на ралли во время Международных армейских игр в Сирии

Российские военные одержали победу в ходе Международных армейских игр, которые прошли в сирийской провинции Хасака. Они обыграли военнослужащих США на новом этапе «раллийных гонок» по пересеченной местности, пишет издание «Русская весна».

Как сообщается, состязания состоялись в районе населенного пункта Дерик. Российские военные принимали участие в соревнованиях, используя БТР-82А, вертолет Ми-8, а также бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун» и «Урал». В свою очередь, американские военнослужащие ездили на бронеавтомобилях International MaxxPro.

Отмечается, что во время гонки российские военные не только обогнали, но также заблокировали своих коллег из армии США.

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