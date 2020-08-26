США включили в черный список два НИИ Минобороны РФ

Министерство торговли США включил в черный список ряд российских научно-исследовательских института. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное уведомление, которое было опубликовано в Федеральном реестре — сборнике официальных документов правительства США.

Речь идет о двух 33-й ЦНИИ и 48-й ЦНИИИ Минобороны России, а также ГосНИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

В документе указывается, что у американских властей имеются основания подозревать 33-й ЦНИИ в связях с «российской химической программой и испытательным полигоном химического оружия», а 48-й ЦНИИИ — «с российской программой биологических вооружений». Кроме того, в нем утверждается, что ГосНИИОХТ связан «с российской программой химических вооружений».

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