Российские военные создали систему поиска поясов смертников в толпе

Военнослужащие 5-й научной роты Сухопутных войск России на основе анализа сирийского опыта создали комплекс для обнаружения «поясов смертников» в местах массового скопления людей. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее устройство было представлено на стенде военного технополиса «Эра» на форуме «Армия-2020».

Разработка позволяет находить пояса смертников и самодельные взрывные устройства (СВУ), снабженные поражающими элементами, на больших площадях, на контрольно-пропускных пунктах, транспортной инфраструктуре.

Устройство ловит уникальные радиочастотные сигнатуры, которые встречаются только у «поясов». Информация о месте нахождения «пояса смертника» в дальнейшем поступает оператору на пульт.

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