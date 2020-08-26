Жириновский призвал брать в российскую армию больше женщин
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил брать в Вооруженные силы России больше женщин и воссоздать женские батальоны. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, наличие женщин в российской армии будет наводить страх на противника.
Политик напомнил, что в царской армии существовали подобные батальоны, те женщины своей настойчивостью в бою отпугивали немецких и австрийских солдат.
Лидер ЛДПР также добавил, что противники вовсе откажутся стрелять, как только «увидят русских красавиц», «разбегутся все — и поляки, и литовцы, и другие какие-нибудь натовские солдаты».
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