Жириновский призвал брать в российскую армию больше женщин

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил брать в Вооруженные силы России больше женщин и воссоздать женские батальоны. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, наличие женщин в российской армии будет наводить страх на противника.

Политик напомнил, что в царской армии существовали подобные батальоны, те женщины своей настойчивостью в бою отпугивали немецких и австрийских солдат.

Лидер ЛДПР также добавил, что противники вовсе откажутся стрелять, как только «увидят русских красавиц», «разбегутся все — и поляки, и литовцы, и другие какие-нибудь натовские солдаты».

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