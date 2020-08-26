National Interest заявил о превосходстве Т-14 «Армата» над M-1 Abrams

Американский публицист Питер Сучиу заявил, что беспилотная версия российского танка Т-14 «Армата» является более мобильной, чем американский танк M-1 Abrams. Об этом сообщает National Interest.

Так, Т-14 может передвигаться с большей скоростью, речь идет о 90 километрах в час.

Он также отметил, что экипаж российского танка может отслеживать обстановку, благодаря расположенным по всему корпусу танка широкоугольным видеокамерам.

Кроме того, Сучиу обратил внимание на необитаемую башню, которая имеет удаленно управляемую гладкоствольную пушку с полностью автоматизированной системой заряжания.

Публицист заключил, что создателям беспилотной версии «Арматы» удалось решить проблемы, которые наблюдаются у всех машин с дистанционным управлением.

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