Минобороны подписало контракты на 1,16 трлн рублей на «Армии-2020»

Министерство обороны России на форуме «Армия-2020» заключило 41 контракт на поставку и модернизацию военной техники на общую сумму более 1,16 трлн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замминистра обороны РФ Алексея Криворучко.

По его словам, во вторник, 25 августа, были вручены 17 заключенных заранее и подписаны 24 государственных контракта с 30 предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Криворучко отметил, что по условиям контрактов ВС России получат свыше 500 новых образцов техники, более 80 тыс. ракет и боеприпасов.

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