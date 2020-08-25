Двое российских военных пострадали при подрыве БТР в Сирии
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Российский бронетранспортер подорвали при патрулировании в сирийском Идлибе, пострадали двое военных, сообщает ТАСС со ссылкой на российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.
Боевики обстреляли российский БТР из ручного гранатомета, указано в сообщении.
По данным ЦПВС, российские военнослужащие были легко контужены. Им была оказана вся необходимая помощь, состояние здоровья пострадавших оценивается как удовлетворительное.
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