Зеленский «верит» в прекращение боевых действий в Донбассе в этом году
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Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что боевые действия в Донбассе прекратятся в текущем году. Об этом он заявил в интервью Euronews.
«Я хочу верить, что это произойдет в этом году, очень хочу в это верить. И верю», — признался глава государства.
Он также добавил, что никто так сильно не хотел скорейшей нормализации ситуации в Донбассе, как он.
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