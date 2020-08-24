Зеленский «верит» в прекращение боевых действий в Донбассе в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что боевые действия в Донбассе прекратятся в текущем году. Об этом он заявил в интервью Euronews.

«Я хочу верить, что это произойдет в этом году, очень хочу в это верить. И верю», — признался глава государства.

Он также добавил, что никто так сильно не хотел скорейшей нормализации ситуации в Донбассе, как он.

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