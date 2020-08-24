Российский СУ-27 перехватил над Балтикой самолеты трех стран

Российский истребитель Су-27 перехватил над Балтийским морем самолеты США, Швеции и Германии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

В частности, у российской границы были замечены самолет шведских Военно-воздушных сил «Гольфстрим» и самолет-разведчик RC-135 американских ВВС, а также самолет авиации Военно-морских сил Германии «Орион», указано в сообщении.

После разворота иностранных самолетов российский истребитель благополучно приземлился на аэродроме базирования.

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