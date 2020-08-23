Российские «Панцири-С1М» пойдут на экспорт

Российские новейшие зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1М» будут поставляться за рубеж. Об этом сообщили «Известиям» в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Соответствующие контракты планируется подписать в ближайшее время, уточнили в ведомстве.

Иностранные партнеры, по данным издания, также интересуются покупкой тяжелого беспилотного комплекса «Орион» и оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер».

Контракт на них может стать настоящим прорывом для российского военно-промышленного комплекса, отметил военный эксперт Владислав Шурыгин, пояснив, что в настоящее время на экспорт такие машины поставляют только США и Китай. При этом спрос на ударные БПЛА с большой продолжительностью полета постоянно растет, и обзавестись ими мечтают все больше стран.

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