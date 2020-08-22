Украинские силовики размещают технику у жилых домов в Донбассе

Украинские военные размещают военную технику вблизи жилых домов в населенных пунктах Донбасса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.

По его словам, вооруженные формирования Украины разместили одну зенитную установку, три зенитно-ракетных комплекса, три БТР и одну БМП вблизи жилых домов и муниципальных объектов на территории четырех населенных пунктов на подконтрольной Украине территории.

Данные действия являются нарушением достигнутых договоренностей и подвергают опасности жизнь и здоровье мирных жителей, отметил представитель ведомства.

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