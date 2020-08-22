Американское СМИ связало военный мятеж в Мали с Россией

Американское издание Daily Beast пишет о связи военного мятежа в Мали с Россией, ссылаясь на неназванные источники в малийской армии.

Лидеры восстания Малик Диав и Садио Камара якобы проходили в России курсы военной подготовки, «финансируемые российскими вооруженными силами», пишет издание. По словам источников, Диав и Камара вернулись в Мали чуть больше чем за неделю до переворота.

Один из источников не исключил «прямого вмешательства» России в ситуацию в Мали.

Официальные комментарии на данный момент отсутствуют.

Ситуация в Мали резко обострилась 18 августа. Военные подняли мятеж на армейской базе Кати, которая находится в 20 км от столицы. Мятежники заявили об аресте главы государства Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Позже президент объявил об отставке и роспуске парламента и правительства.

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