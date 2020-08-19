РФ и Сирия договорились о расширении авиабазы Хмеймим

Россия и Сирия достигли договоренности о расширении авиабазы Хмеймим. Соответствующий протокол к соглашению о размещении российской авиагруппы в САР, подписанный в июле 2020 года, был опубликован на официальном портале правовой информации.

Сообщается, что Сирия передаст российской стороне во временное безвозмездное пользование земельный участок и акватории в провинции Латакия. Там будет создан медицинский оздоровительно-реабилитационный центр российской авиагруппы, указывается в документе.

Отмечается, что авиагруппа России получит земельный участок площадью 8 га вместе с находящимися на нем зданиями, а также акваторию той же площади.

Россия имеет в Сирии авиабазу «Хмеймим» и военно-морскую базу в порту Тартус.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В МИД РФ заявили о напряженной ситуации в Сирии

— В Сирии задержали собиравших информацию о российских военных объектах боевиков

— Самолет ВМС США провел разведку в районе российских военных баз в Сирии