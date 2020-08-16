Около 10 тысяч российских военных переболели коронавирусом
В России уже 9981 военный переболел коронавирусом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на минобороны.
«Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 9981 человека», — говорится в сообщении.
Сейчас болеют 889 военных, 74 курсанта и слушателя военных учебных заведений и 136 гражданских служащих.
Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 21 млн, умерли больше 750 тысяч человек.
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