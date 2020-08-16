Политолог оценил вероятность отправки российских подразделений в Белоруссию

Российский политолог Алексей Малашенко считает, что отправка подразделений России по линии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Белоруссию маловероятна, передает «Интерфакс».

Он признался, что даже не думал, что пойдут разговоры о возможной помощи Лукашенко по линии ОДКБ.

«Будем надеяться, что это обращено к Лукашенко, чтобы его поддержать, чтобы он успокоился», — сказал Малашенко.

При этом такой шаг точно не успокоит протестующих в Белоруссии, отметил политолог. «Приезжают наши танки и что, в Белоруссии их будут все приветствовать? В Европе и вообще в мире это все восприняли бы крайне негативно» — заключил он.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили обсуждение ситуации в республике, в том числе с учетом оказываемого на страну давления извне. Путин подтвердил готовность оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также — в случае необходимости — по линии ОДКБ.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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