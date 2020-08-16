Лукашенко предупредил о наращивании военной мощи у границ Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге своих сторонников на площади... Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге своих сторонников на площади...
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге своих сторонников на площади...
Валерий Шарифулин/ТАСС

Западные страны наращивают военную мощь у границ Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко на митинге в поддержку действующей власти. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лукашенко, танки и самолеты стран Запада находятся в 15 минутах от белорусских границ.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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