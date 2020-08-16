Лукашенко предупредил о наращивании военной мощи у границ Белоруссии

Западные страны наращивают военную мощь у границ Белоруссии, заявил президент страны Александр Лукашенко на митинге в поддержку действующей власти. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лукашенко, танки и самолеты стран Запада находятся в 15 минутах от белорусских границ.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «За Батьку!»: кто пришел на митинг сторонников Лукашенко

— Кортеж Лукашенко прибыл к месту проведения митинга в поддержку властей

— В Минске проходит митинг в поддержку спокойствия в Белоруссии