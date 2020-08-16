США рассматривают возможность «двух шагов» в переговорах по СНВ

Соединенные Штаты рассматривают возможность «двух шагов» при заключения нового российско-американского соглашения о стратегическом наступательном вооружении, заявил пецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью изданию Nikkei.

Первым шагом может стать достижения договоренностей с Россией, вторым – привлечение к переговорам Китая, пояснил Биллингсли. По его словам, участие китайской стороны в соглашении «лежит в общих интересах России и США».

Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет. Однако, несмотря на приближающийся срок истечения действия договора, намерения США на этот счет звучат размыто.

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