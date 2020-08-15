ЛНР сообщает о смерти военнослужащего от снайперского огня ВСУ

Военнослужащий Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) погиб в результате снайперского огня со стороны Вооруженных сил Украины по позициям ополченцев в районе населенного пункта Логвиново. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Сегодня, 15 августа в 19:30 вооруженные формирования Украины вероломно открыли прицельный снайперский огонь на направлении н.п. Луганское - н.п. Логвиново по позициям Народной милиции Луганской Народной Республики, в результате чего один военнослужащий НМ ЛНР получил ранение не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что ЛНР ожидает реакции ОБСЕ на это событие.

6 августа сообщалось, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине впервые не зарегистрировала нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях с того момента, как начала систематический сбор данных в 2015 году.

В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек.

22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Согласно итогам переговоров, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.

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