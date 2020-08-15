Госдеп ответил Путину на предложение провести саммит по Ирану

В госдепе США прокомментировали предложение президента России Владимира Путина провести онлайн-саммит «ядерной пятерки». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

Он отметил, что американские власти рассматривают Совбез ООН как лучшее место для дискуссий по данной теме.

«Соединенные Штаты твердо убеждены, что Совет Безопасности - это лучшее место для проведения дискуссий, связанных с продлением оружейного эмбарго ООН», — подчеркнул представитель госдепа.

14 августа Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана.

Ранее США неоднократно выступали против окончания оружейного эмбарго, которое было введено СБ ООН. В Вашингтоне заявляли, что не допустят этого.

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