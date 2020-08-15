Украина анонсировала начало международных военных учений в сентябре
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Министерство обороны Украины анонсировало проведение международных военных учений Rapid Trident — 2020. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Учения, в которых примут участие около четырех тыс. военных, пройдут во Львовской области.
В ведомстве уточнили, что они намечены на вторую половину сентября и будут длиться две недели.
Минобороны добавляет, что в учениях будут задействованы военные из Британии, Германии, Польши, Канады, Литвы, а также Румынии и Дании.
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