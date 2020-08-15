Четыре японских министра побывали в храме Ясукуни в годовщину капитуляции

Четыре японских министра побывали в храме Ясукуни, который считается символом милитаризма. Они посетили его по случаю 75-й годовщины капитуляции страны во Второй мировой войне, передает агентство Kyodo.

При этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ воздержался от паломничества в храм, но передал ему ритуальное подношение.

Отмечается, что в храме хранятся списки солдат, которые погибли в боях за Японию в ходе Второй мировой войны.