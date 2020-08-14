Большая колонна военных выдвинулась с окраин Минска к площади Независимости

Большая колонна военных выдвинулась из района своей постоянной дислокации в центр Минска, где проходит многотысячная акция протеста за отставку действующей власти, сообщает ТАСС.

Ранее на площади силовики опустили щиты в знак солидарности с протестующими, однако чуть позже осторожно оттеснили их от Дома Правительства. Толпа скандирует «Разговор! Разговор!»

О стычках силовиков с демонстрантами не сообщается.

По данным агентства, военные следуют к месту демонстрации на автобусах, следом едут автозаки.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционные кандидаты заявили о непризнании официальных результатов выборов.

По данным МВД, с 9 по 13 августа в республике было задержано около 7 тысяч человек, часть из них уже выпущена на свободу.

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